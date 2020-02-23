Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor - Son Dakika

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

Kararın ardından alana gelen İBB ekipleri, yapının etrafını bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerce, serginin oturma kısımlarındaki tahtaların sökülmesine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter adresinden, "#KavuşmaDurağı'nın Taksim mesaisi bugün sona eriyor. Kavuşmak güzeldir. Elbet bir gün buluşacağız. Çok yakında..." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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Son Dakika

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
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