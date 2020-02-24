Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı'nı kaldırma çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı'nı kaldırma çalışmaları başladı - Son Dakika

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı'nı kaldırma çalışmaları başladı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulmasının ardından İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı'nı kaldırma çalışmaları başladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulmasının ardından İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

Kararın ardından dün alana gelen ve yapının etrafını bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi alan İBB ekipleri, bugün yapının kalan kısımlarını kaldırmaya başladı.

Demir kısımlar görevli personel tarafından birbirinden ayrılarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken oturma kısımları da vinç yardımıyla yere indirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Twitter hesabından Kavuşma Durağı'nın mesaisinin sona erdiğine yönelik açıklama yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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