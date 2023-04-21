Taksim Meydanı'ndaki Otelde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'ndaki Otelde Yangın Çıktı

21.04.2023 03:04

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki 6 katlı otelde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken otelde tadilat amaçlı kalan işçiler itfaiyenin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı. İnşaatta çalışan ve mahsur kalan 4 işçi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda 6 katlı otelde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, otelde tadilat amaçlı kalan işçiler itfaiyenin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı otelde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Asansör boşluğundaki atıkların yanmasıyla başlayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otelin tadilatta olması nedeniyle boş olduğu ve işçilerin kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri inşaatta çalışan ve mahsur kalan 4 işçiyi merdivenle kurtararak aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen işçiler ambulanslarda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, İtfaiye, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'ndaki Otelde Yangın Çıktı - Son Dakika


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