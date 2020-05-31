TAKSİM MEYDANI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI - Son Dakika

TAKSİM MEYDANI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI
Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.
Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Boş kalan meydan ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Polis ekipleri, oluşturdukları kontrol noktalarında dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:56 Kaynak: DHA
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