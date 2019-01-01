Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı Trafiğe Açıldı

Taksim Meydanı Trafiğe Açıldı

49 dakika önce

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHAYılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Taksim Meydanı Trafiğe Açıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı. 

Görüntü dökümü:

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-Taksim meydanı 

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

DHA, Sabah, Taksim, Güncel
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