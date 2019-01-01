Taksim Meydanı Trafiğe Açıldı
49 dakika önce
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHAYılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Yılbaşı
kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim
Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.
Görüntü dökümü:
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-Taksim meydanı
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:19 Kaynak: DHA
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