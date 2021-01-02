Taksim Meydanı turistlere kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe giden çalışanlara kaldı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar boş kaldı. İstanbul'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe giden çalışanlara kaldı.

-İHA-