TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI - Son Dakika

TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI
03.04.2021 09:28
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı 21.00'de başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı 21.00'de başladı. Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen turistler, güvercinlere yem vererek fotoğraf çektirdi. Bazı turistler de gezi otobüslerine binerek İstanbul turu yaptı.
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