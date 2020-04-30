Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi - Son Dakika

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Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi
6 saat önce
TAKSİM Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle bariyerlerle çevrildi.
TAKSİM Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı
, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle bariyerlerle çevrildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 1 - 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri, birtakım önlemler aldı. Bir süre önce getirilen bariyerler bugün ekiplerce Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine yerleştirildi.Sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat 00.00'dan itibaren ise Taksim Meydana çıkan bütün yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:25 Kaynak: DHA
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