Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı - Son Dakika

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
19.12.2020 11:49
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı -Meydan da ve İstiklal Caddesi'nde hakim olan sessizlik havadan görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hakim olan sessizlik havadan görüntülendi.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
-Meydan da ve İstiklal Caddesi'nde hakim olan sessizlik havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hakim olan sessizlik havadan görüntülendi.
Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Meydan ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
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