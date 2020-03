TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ BOŞ KALDI; SON SİMİTÇİ DE TEZGAHINI KAPATIYOR - Son Dakika

HER gün yerli ve yabancı turisttin akınına Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle adeta sessizliğe büründü. Meydandaki bazı dönerciler de "Koranavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapalıyız" yazılarını asarak dükkanlarını kapattı. Taksim Meydanı ve ara sokaklar da boş kaldı.

Bu sessizlik simit ve kestane satarak geçimini sağlayan çalışanları da etkiledi. Açık kalan son simitçi Selahattin Tekin de tezgahını kapatmayı düşünüyor. 15 yıldır İstiklal Caddesi girişinde simit satan 52 yaşındaki Tekin, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki tüm simitçi ve kestaneciler tezgahlarını kapattı. Sadece ben çalışıyorum. Ben de kapatacağım" dedi. Eldiveni ve yüzündeki maske ile müşteri bekleyen Tekin, " İş yok. Normalde günde 600 simit satıyordum. Hastalık her yere yayıldı. Şimdi 100 simit anca satıyorum. İstiklal boş, tüm dükkanlar kapalı. Burada açık tek simitçi ben kaldım. Ben de hastalık nedeniyle her an kapatabilirim. İş yok yani" dedi.

Bu arada, Beyoğlu 'ndaki nostaljik tramvay seferlerini yolcu olmadan devam ettiriyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Nostaljik Tramvaydan görüntü

-Boş kalan koltuklar

-Kapanan dönerciler

-Bir dönercinin kapalıyız afişi

-İstiklal Caddesi'nde açık kalan son simitçi

-Simitçi ile röp.

-Boş kalan İstiklal Caddesi

-Boş kalan simitçi ve kestaneci tezgahları

-Genel ve detaylar

- İstanbul