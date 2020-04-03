TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde son durum havadan görüntülendi.
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'a koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısının ardından son durum havadan görüntülendi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sakinlik göze çarpıyor.
Görüntü Dökümü:
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-İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:14 Kaynak: DHA
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