Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı
6 saat önce
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde son durum havadan görüntülendi.
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'a koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısının ardından son durum havadan görüntülendi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sakinlik göze çarpıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:20 Kaynak: DHA
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