TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDi - Son Dakika

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TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDi
6 saat önce
SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
İstanbul'un sembol meydanı sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevliler dışında kimse yer almıyor. Meydan ve caddedeki durum havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:00 Kaynak: DHA
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