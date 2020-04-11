Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı
6 saat önce
SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı.
SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı.
İstanbul'un sembol meydanı sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevliler dışında kimse yer almıyor. Meydan ve caddedeki durum havadan fotoğraflandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:06 Kaynak: DHA
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