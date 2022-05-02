Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: "Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: "Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor"

02.05.2022 13:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, insanların en yoğun kullandığı alanlardan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ni, ağırlıklı olarak kadın personel ve 3 elektrikli mekanik süpürge aracıyla temizlenmesini sağlıyor. Görevli bir kadın personel, “Çok güzel tepkiler alıyoruz. Kadın olmamız arkada kalmamızı gerektirmiyor” dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, insanların en yoğun kullandığı alanlardan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni, ağırlıklı olarak kadın personel ve 3 elektrikli mekanik süpürge aracıyla temizlenmesini sağlıyor. Görevli bir kadın personel, "Çok güzel tepkiler alıyoruz. Kadın olmamız arkada kalmamızı gerektirmiyor" dedi.

İSTAÇ'ın yerli ve elektrikli yeni temizlik araçları, karbon salınımı yapmadan caddeleri ve sokakları temizliyor. Turistlerin ziyaret noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de temizlik yeni temizlik araçlarıyla 7/24 yapılıyor. Karbon salınımı olmayan elektrikli araçlar hem kadın personelin katkısıyla İstanbul'un gözde alanları pırıl pırıl. Taksim Medyanı ile İstiklal Caddesi'nde erkek meslektaşlarıyla birlikte görev yapan kadın belediye personeli de durumundan memnun. "Biz her yerde var olabiliriz" diyen İSTAÇ'ın kadın personeli, düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"KADIN OLMAMIZ ARKADA KALMAMIZI GEREKTİRMİYOR"

"Cennet Öztürk: Temizlik personeliyim, yeni başladım. Güzel, severek yapıyorum. Kadınların her yerde olması çok güzel bir şey. Kadın elinin değmesi gerçekten güzel bir şey. Bu proje de gerçekten güzel. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz kadınlara istihdam sağladığı için mutluyuz, çalışıyoruz. Güzel tepkiler de alıyoruz gerçekten. Halk çok seviniyor kadınları görünce. Hani bizi görünce mutlu oluyorlar. Kadınların her yerde olmasını gerçekten takdir ediyorlar. Ben kendi adıma hep güzel şeylerle karşılaştım. Bugüne kadar olumlu tepkilerle. Yani güzel, kendi adıma mutluyum. Böyle bir işi yapmaktan, burada olmaktan, Büyükşehir'in bünyesinde olmaktan mutluyum. Kadınlar çalışsınlar, her işi yapabilirler, her alanda olabilirler. Kadın olmamız arkada kalmamızı gerektirmiyor. Biz her yerde var olabiliriz. Kendimizi gösterebiliriz ben buna inanıyorum.

"BİZİ GÖRENLER 'SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ' DİYOR"

Songül Şimşek: Bir yıldır bu işi yapıyorum. Öncesinde çaycılık yapıyordum özel firmalarda, sonra buraya geçtim. Çok mutluyum, çok memnunum. Başkanımıza çok teşekkür ederim, emeği geçen herkese. Kadın her yerde olmalı, kadın eli her yere değmeli. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizimle gurur duyduklarını dile getiriyorlar. Bizi görenler yanımıza geliyor 'Sizinle gurur duyuyoruz' diyorlar. Her zaman olsun, yani çoğalsın bu projeler. Biz de mutlu oluyoruz.

"BİZLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRAN DA VAR SEVİNEN DE VAR"

Şengül Solgun: Bir seneyi geçiyor bu işi yapıyorum. Halkımız memnun, kadın eli değdigi için çok memnunlar. Teşekkür ediyorlar. Gerçekten yaşlısına gencine kadar. Hatta genç çocuklar getirip çiçek veriyor. Çok mutluyum. Bizleri görünce şaşıran da var sevinen de var. İkisi de var ama çok memnunlar. Ben de işimi sevdiğim için çok mutluyum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

  • İSTAÇ KADIN PERSONEL RÖPORTAJ
  • İSTAÇ YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN GENEL GÖRÜNTÜLERİ

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor

YORUMLAR
500
TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: 'Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor' - Son Dakika


Son Dakika
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:10:27. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: "Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement