Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması - Son Dakika

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin en önemli mekanlarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin en önemli mekanlarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


İstanbul'un en önemli noktasından biri olan Taksim Meydanı'nda gün içinde polis ekipleri tarafından güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda polis ekibi görev aldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda gerçekleştirilen uygulamalarda GBT sorgulamaları yapıldı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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