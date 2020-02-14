Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması - Son Dakika

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması
6 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin en önemli mekanlarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin en önemli mekanlarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
İstanbul'un en önemli noktasından biri olan Taksim Meydanı'nda gün içinde polis ekipleri tarafından güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda polis ekibi görev aldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda gerçekleştirilen uygulamalarda GBT sorgulamaları yapıldı. - İSTANBUL
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