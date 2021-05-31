TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ - Son Dakika

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü nedeniyle polis Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Sosyal medyadaki eylem çağrıları üzerine polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişine bariyeler getirildi. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ise yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü.

TAKSİM İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'un sosyal medyasıdan yapılan açıklama göre Taksim Metro İstasyonu'nun kapatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir