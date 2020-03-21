TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ - Son Dakika

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından, alınan önlemler kapsamında "evde kal" çağrısıyla meydanlar sessizliğe büründü. İstanbul 'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 'ndeki sessizliğe büründü.

İstiklal Caddesi'ndeki birçok dükkanın kepenklerini indirdiği görüldü. Mağaza camlarına asılan 'geçici olarak kapatma kararı' yazıları da dikkat çekti. Camlara asılan açıklamalarda, "Değerli Müşterilerimiz; çalışanlarımızın, sizin ve ailenizin sağlığı bizim için en öncelikli konudur. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz" yazdığı görüldü.

"KORKUYORUZ AMA YİNE ÇIKIYORUZ"

Ayrıca Taksim Meydanı'ndaki yaşı nedeniyle risk grubunda yer alan Atilla Ortahamamcılar dışarı çıkmasıyla ilgili, "Ufak bir işim vardı, onun için gittim. Hemen dönüyorum. Kısa bir iş için Harbiye 'ye gittim, dönüşte de yürüyorum. Otobüse de binmedim. Korkuyoruz ama yine çıkıyoruz. Korunmak lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İstiklal Caddesi'nden görüntüler

-Kapalı dükkanlar

-Mağaza camlarındaki not

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Taksim Meydanı'ndan görüntüler

-Atilla Ortahamamcılar ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul