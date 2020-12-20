Son dakika haber: TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU - Son Dakika
Son dakika haber: TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU
20.12.2020 15:32
Son dakika habere göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul'un tadını çıkardı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu. Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.
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20.12.2020 15:42:52. #1.11#
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