Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak