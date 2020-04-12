Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi - Son Dakika

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi
6 saat önce
SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.
SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde Taksim
Meydanı ve İstiklal Caddesi
'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.
İstanbul'un sembol meydanı sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevliler dışında kimse yer almıyor. Meydan ve caddedeki durum havadan görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:11 Kaynak: DHA
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