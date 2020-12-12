Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı - Son Dakika

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Cuma akşamı 21.00'den itibaren uygulanan hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı. Turistler, İstiklal Caddesi girişinde kontrol yapan polislere pasaportunu göstererek caddeye giriş yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen turistler, güvercinlere yem vererek fotoğraf çektirdi. İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler turistler ise pasaportları kontrol edildikten sonra caddeye giriş yaptı. Oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist ayaküstü karnını doyurdu.