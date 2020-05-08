TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDE MASKE DENETİMİ BAŞLADI - Son Dakika

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. Meydan ve caddede sosyal mesafe ve maske denetimi yapılmaya başlandı.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. Polis ekipleri caddede maske maske denetimi yapmaya başlarken, zabıta da vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.