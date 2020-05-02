TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
17 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL / Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL/
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasağın ikinci günüde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 1 Mayıs'ın ardından bugün, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü. Yasağa uyan vatandaşlar sokağa çıkmayınca Taksim Meydanı polislere ve güvercinlere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 12:07 Kaynak: DHA
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