Taksim Meydanı Yılbaşı Kutlamaları Öncesi Havadan Fotoğraflandı
1 saat önce
Ersan SAN / İstanbul DHA - YENİ yıla Taksim'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi.
Ersan SAN / İstanbul DHA
- YENİ yıla Taksim
'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi.
Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi
ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yılı saatler kala hareketlilik arttı. Taksim'deki hareketlilik havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:06 Kaynak: DHA
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