Taksim Meydanına Yılbaşı Öncesi Polis Bariyerleri Getirildi
46 dakika önce
Taksim Meydanına yılbaşı öncesi polis bariyerleri getirildiİSTANBUL - Taksim Meydanı'na, yılbaşı nedeniyle güvenlik sorunu yaşanmaması için polis bariyerleri getirildi.
Taksim
Meydanına yılbaşı öncesi polis bariyerleri getirildi
İSTANBUL - Taksim Meydanı'na, yılbaşı nedeniyle güvenlik sorunu yaşanmaması için polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi
ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenilirken Meydana getirilen seyyar MOBESE aracı ise dikkat çekti.
2019'a sayılı saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda öğle saatlerinde meydana çok sayıda polis bariyeri getirildi. Bariyerlerin yılbaşında herhangi bir zarar gelmemesi nedeniyle alanların etraflarını kapatmak için kullanılacağı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na yerleştirileceği öğrenildi. Meydana getirilen seyyar MOBESE aracı ise dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
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