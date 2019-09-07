Taksim Meydanında "TEKNOFEST" rüzgarı
1 saat önce
Taksim Meydanında "TEKNOFEST" rüzgarıİSTANBUL - TEKNOFEST 2019 için Taksim Meydanına kurulan havada serbest uçuş deneyimini yaşatan dikey rüzgar tüneli platformu vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
Taksim Meydanında "TEKNOFEST" rüzgarı
İSTANBUL - TEKNOFEST 2019 için Taksim Meydanına kurulan havada serbest uçuş deneyimini yaşatan dikey rüzgar tüneli platformu vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.
TEKNOFEST 2019 etkinliği için Taksim Meydanına kurulan dikey rüzgar tüneli platformunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatan platforma vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Dikey rüzgar tüneli platformu bir süre Taksim Meydanı'nda hizmet vereceği öğrenildi.
Almanya'ya en çok sığınma başvurusunda bulunanlar, Suriyeliler ve Türkler oldu ABD Türkiye'ye seyahat edenleri uyardı! Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi