Taksim Meydanında Yeni Yıl Coşkusu Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Taksim Meydanında yeni yıl coşkusu havadan görüntülendiİSTANBUL - Taksim Meydanı yeni yıla girdiği anlarda havadan görüntülendi.
Taksim
Meydanında yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi
İSTANBUL - Taksim Meydanı yeni yıla girdiği anlarda havadan görüntülendi. Vatandaşların geri sayımı ve yeni yıl coşkusu görüntülere yansıdı. Yılbaşı
kutlamalarının İstanbul
'daki adresi Taksim yine en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu. Çok sayıda kişi yılbaşını kutlamak için Taksim'e geldi. 2019 yılının ilk saniyelerinde Taksim Meydanı'nı dolduran kalabalık havadan görüntülendi. Görüntülere vatandaşların geri sayımı ve yeni yıl coşkusu yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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