Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanında Yeni Yıl Coşkusu Havadan Görüntülendi

Taksim Meydanında Yeni Yıl Coşkusu Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Taksim Meydanında yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi İSTANBUL - Taksim Meydanı yeni yıla girdiği anlarda havadan görüntülendi.

Taksim Meydanında yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi İSTANBUL - Taksim Meydanı yeni yıla girdiği anlarda havadan görüntülendi. Vatandaşların geri sayımı ve yeni yıl coşkusu görüntülere yansıdı.
Yılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adresi Taksim yine en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu. Çok sayıda kişi yılbaşını kutlamak için Taksim'e geldi. 2019 yılının ilk saniyelerinde Taksim Meydanı'nı dolduran kalabalık havadan görüntülendi. Görüntülere vatandaşların geri sayımı ve yeni yıl coşkusu yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

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