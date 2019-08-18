Taksim Talimhane'de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla...
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Taksim Talimhane'de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi.
Taksim Talimhane Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
'de Pakistan
ve Afganistan
uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi. Olayda çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, tarafları ayıran polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. - İSTANBUL
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