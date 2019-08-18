Son Dakika Haberleri: Taksim Talimhane'de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla...
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Taksim Talimhane'de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla...

27 dakika önce

Taksim Talimhane'de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi.

Taksim Talimhane'de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla..., System.String[]
Taksim Talimhane'de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi. Olayda çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, tarafları ayıran polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. - İSTANBUL
Afganistan, Talimhane, Pakistan, Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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