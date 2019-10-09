Son Dakika Haberleri: Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A....
Son Dakika 3. Sayfa Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A....

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A....

54 dakika önce

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A....

Tarlabaşı, Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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