Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A....
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Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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