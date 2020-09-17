Son dakika haberleri | Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA BEYOĞLU, Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü motordan düştü.

Son dakika haberleri | Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü, System.String[]

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA BEYOĞLU, Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü motordan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 02: 30 sıralarında meydana geldi. Mecidiyeköy istikametinden Aksaray istikametine doğru seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosikletin sürücüsü 42 yaşındaki Taner Sel, Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Sel orta refüje çarptı. Sel'in kullandığı motosiklet kendisinden 100 metre ileride durabildi.  OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Taner Sel hayatını kaybetti.


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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 03:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

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