TAKSİM VE BAHÇELİEVLER'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI - Son Dakika
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TAKSİM VE BAHÇELİEVLER'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Gezici Filo, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi ve Bahçelievler Enver Ören Kültür Merkezi'ni dezenfekte etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Gezici Filo, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi ve Bahçelievler Enver Ören Kültür Merkezi'ni dezenfekte etti.

İBB, Gezici Filo ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi ve Bahçelievler, Enver Ören Kültür Merkezi'ne dezenfekte çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyen ekipler hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin ile ellerinde bulunan cihaz yardımıyla dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yaptı. Bunun yanı sıra Taksim Meydanı'nda bazı kişilerin virüsten korunmak için maske taktıkları gözlendi.

TAKSİM VE BAHÇELİEVLER'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:49 Kaynak: DHA
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