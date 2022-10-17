Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, maç günlerinde stad çevresinde değnekçilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Beşiktaş Stadı çevresi İnönü Caddesi üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Mehmet A. ve Sefer A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Değnekçi şahıslar Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Değnekçinin sürücülerden para isteme anı kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Taksim ve Beşiktaş'ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada - Son Dakika

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