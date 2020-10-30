Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İstanbul 'da, trafik polislerince, şehir içi toplu taşıma yapılan araç ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı.

Taksim Tarlabaşı ve Dolmabahçe'de gerçekleştirilen denetimlerde, otobüs ve taksilerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Polisin, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını da incelediği denetimde genel bilgi toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi.

- İstanbul