Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi
30.10.2020 14:13
İstanbul'da, trafik polislerince, şehir içi toplu taşıma yapılan araç ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı.
İstanbul
'da, trafik polislerince, şehir içi toplu taşıma yapılan araç ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı.
Taksim Tarlabaşı ve Dolmabahçe'de gerçekleştirilen denetimlerde, otobüs ve taksilerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Polisin, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını da incelediği denetimde genel bilgi toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi.
- İstanbul
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