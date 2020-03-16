TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden görüntüler