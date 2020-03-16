Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi - Son Dakika

Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

6 saat önce

İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi, System.String[]
İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
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