Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi - Son Dakika

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Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
6 saat önce
İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim
ve İstiklal Caddesi
havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.
- İstanbul
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