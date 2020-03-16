Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi - Son Dakika

Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

6 saat önce

İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi, System.String[]
İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.

İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Taksim ve İstiklal Caddesi koronavirüs endişesi nedeniyle boş kaldı. Bölge esnafı ise normal şartlarda bugünkü kalabalığın 3 katı daha fazla olduğunu ifade etti.

"NORMALDE 3 KATI KALABALIK OLURDU"

Taksim'de bir restoranda çalışan Aytekin Şensoy, "İstiklal Caddesi boşaldı. İnsanlar korkuyor haliyle, çıkamıyorlar sokağa. Biz de mecburiyetten işimizin başındayız, geliyoruz ama ne olacak sonumuz bilmiyoruz. İnşallah iyi olacak diye temenni ediyoruz. İnsanlar korkuyor sonuçta, otobüsler boş, yollar bomboş. Normalde burası bu saatlerde şu görünen kalabalığın 3 katı kalabalık olurdu. Ama şu anda bakıyorsun, sokak bomboş" ifadelerini kullandı.

"10-15 GÜN DÜKKANI KAPATACAĞIM"

İstiklal Caddesi'nde bir ayakkabı dükkanı olan Öncel Kalkan ise, "30 yıldır buradayız, son 1 haftadır tamamen dibe vurduk. Burada insanların, esnafın ayakta durması turiste bağladır. Bir haftadır turistler olduğu gibi kesildi. Bakalım ne kadar dayanacağız bilemiyorum. Durum vahim. Turist gelmediği müddetçe biz burada hiçbir şey yapamayız. Bayağı bir tedirginlik var. İnşallah iyiye gider. Şu anda korkuyoruz, bir yandan düşünüyorum dükkanı kapatıp köye gideyim, temiz havaya gideyim diye. 10-15 gün kapatıp gideceğim, tedirginlik var" şeklinde konuştu.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi         
15:35
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi         
14:34
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]