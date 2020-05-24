Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş üstü yoğunluğu - Son Dakika

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş üstü yoğunluğu
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu.
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 3'üncü defa sokağa çıktı. Saat 14: 00'dan 20: 00'a kadar izinli olarak sokağa çıkanlardan bazıları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaparken bazıları da arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti. Koşu yapanlar da kameraya yansıdı. Turgay Bozdemir, "Bu dönemde sokağa çıkmamak güzel, bizim gibi yaşlılar için haftada bir iyi oluyor. İlk çıktığımda ayaklarım tutuldu. Bu bayram sokağa çıkmanın yasaklanması iyi oldu. Herkes sokağa çıksa hastalık daha da ilerleyecek, o ona sarılacak akraba ziyareti derken, bu yasak iyi oldu. 74 yaşındayım, 52 yıldır İstanbul'dayım ben böyle bir bayram hiç görmedim hiç de bu kadar eve kapanmamıştım. İnşallah 5-10 güne her şey daha iyi olur" diye konuştu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 04:00 Kaynak: DHA
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