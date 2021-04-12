Son dakika: Taksim ve İstiklal Caddesi'nde insan seli - Son Dakika

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde insan seli

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti

İSTANBUL - Ramazan öncesi Taksim ve İstiklal Caddesi ziyaretçi akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilenler meydanda ve caddede yoğunluk oluştururken, bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.

Ramazan öncesi Taksim ile İstiklal Caddesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Meydan ve cadde adeta 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüsüyle pandemi öncesi zamanlarını aratmadı. İstiklal Caddesi'nde oluşan insan seli sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Bazı kişilerin ise tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.