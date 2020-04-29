TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sakinliğe gömülen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havaların ısınmasıyla hareketlendi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak havaların ısınmasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini cadde ve sokaklara attı. Çoğu iş yerinin kapalı olmasına rağmen İstiklal Caddesi'nin yoğunluğu gözlerden kaçmadı.

İstiklal Caddesi'nde kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaparken kimi vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları dikkat çekti.