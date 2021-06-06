Taksim ve İstiklal Caddesi, adeta pandemi öncesi günlerine döndü - Son Dakika

- Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti. Turistlerin çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görülürken, Taksim ve İstiklal Caddesindeki yoğunluk, pandemi öncesi günlerine aratmadı.

Kademeli normalleşme kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından turistler muaf tutuldu. Kısıtlama gününde güneşli havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti. Caddede yoğunluk yaşanırken, turistlerin çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Bazı turistler kameralar tarafından kaydedildiğini görünce özür dileyerek çantalarındaki maskelerini çıkarıp takarken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yoluna devam etti. Bazı turistlerin de maske takmadan, sosyal mesafeye uymadan toplu fotoğraf çekindikleri görüldü.

Öte yandan maske takmayan insanların çoğunlukta olduğu İstiklal Caddesindeki yoğunluk, pandemi öncesi günlerini aratmadı.

(Sümer Avcı/ İHA)