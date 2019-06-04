Son Dakika Haberleri: Taksim ve İstiklal'de bayram yoğunluğu
Son Dakika Genel Haber

Taksim ve İstiklal'de bayram yoğunluğu

1 saat önce

- Taksim ve İstiklal'de bayram yoğunluğu Taksim'de adım atacak yer kalmadıİSTANBUL - Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul'da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi oldu.

- Taksim ve İstiklal'de bayram yoğunluğu
Taksim'de adım atacak yer kalmadı
İSTANBUL - Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul'da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi oldu. En kalabalık günlerinden birisini yaşayan Taksim ve İstiklal Caddesi hınca hınç doldu.
Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence yerlerini ve gezme yerlerine akın etti. Özellikle yerli ve yabancı turistler arasında son derece popüler olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine bayramın en uğrak yerlerinden biri oldu. Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı. İnsan selini andıran kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekerken, vatandaşların alışveriş yapması esnafın yüzünü güldürdü.
Taksim ve İstiklal'de bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takım bayramlaştı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:28:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim ve İstiklal'de bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]