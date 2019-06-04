Taksim ve İstiklal'de bayram yoğunluğu
1 saat önce
- Taksim ve İstiklal'de bayram yoğunluğu Taksim'de adım atacak yer kalmadıİSTANBUL - Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul'da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
- Taksim
ve İstiklal'de bayram yoğunluğu
Taksim'de adım atacak yer kalmadı
İSTANBUL - Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul
'da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi
oldu. En kalabalık günlerinden birisini yaşayan Taksim ve İstiklal Caddesi hınca hınç doldu.
Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence yerlerini ve gezme yerlerine akın etti. Özellikle yerli ve yabancı turistler arasında son derece popüler olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine bayramın en uğrak yerlerinden biri oldu. Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı. İnsan selini andıran kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekerken, vatandaşların alışveriş yapması esnafın yüzünü güldürdü.
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