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Taksim ve Sultanahmet meydanlarında "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim ve Sultanahmet Meydanı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim ve Sultanahmet Meydanı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:58 Kaynak: AA
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