"Taksim X İstanbul'un Kalbi" sergisi 21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un en önemli meydanlarından biri olan Taksim Meydanı'nda, "Taksim X İstanbul'un Kalbi" sergisini açtı. Sergide meydanın tarihini ve değişimini belgeleyen fotoğraflar sergilendi. Sergide vatandaşın ilgisine sunulan fotoğraflar sadece Taksim meydanına değil aynı zamanda Türkiye'nin tarihine de ışık tutuyor. Söz konusu sergide Kurtuluş Savaş'ı sonrası İstanbul'un Kurtuluşu için düzenlenen törenler gibi o döneme damga vuran çok önemli tarihi olayların fotoğrafları sergileniyor. Aynı zamanda Taksim meydanının 1900'lü yıllardan günümüze kadar olan değişim sürecini anlatan fotoğraflar da sergileniyor.

İBB Miras, İstanbul Araştırmalar Enstitüsü, Beyoğlu Senin ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iş birliği ile düzenlenen "Taksim X İstanbul'un Kalbi Sergisi" Taksim meydanında ziyaretçilerini bekliyor.