Son Dakika Haberleri: Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu
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Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu

59 dakika önce

Zamlı tarifeye geçmek için taksimetrelerine ayar yaptırmak isteyen yüzlerce taksici Bağcılar'daki servis önünde 2 kilometreye yakın kuyruk oluşturdu.

Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu, System.String[]

Zamlı tarifeye geçmek için taksimetrelerine ayar yaptırmak isteyen yüzlerce taksici Bağcılar'daki servis önünde 2 kilometreye yakın kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncelleyerek, yeni tarife üzerinden yolcu taşıyabilmek için taksicilerin yetkili servis noktalarındaki bekleyişleri devam ediyor.

Ayar için Bağcılar'daki yetkili servis önünde gece yarısından itibaren beklemeye başlayan taksiciler, 2 kilometreye yakın kuyruk oluşturdu.

Ayar işlemleri için gecenin geç saatlerinde kuyruğa giren taksiciler durumun düzeltilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yardım talebinde bulundu.

Ali Türemen adlı taksici, İBB'nin taksimetre ayarı yapan servislerin 24 saat çalışacağı açıklamasına rağmen servislerin 09.00 - 17.00 saatlerinde açık olduğunu söyledi. Türemen, "İBB açıklamasında ayar servislerinin 7 gün boyunca 24 saat hizmet vereceğini söylemişlerdi. Biz de onlara güvenerek bekledik ama bu böyle olmaz. Dün saat 1.30'da geldim buraya en az 150 araç ayar için bekliyordu. Gittim tekrar geri geldim bu sefer kuyruk uzadı. Bu üçüncü gelişim. Bu insanlar ekmek götürüyor evine, hepimiz günlük ücret veriyoruz. Ben bugünlük yevmiyemi cebimden vereceğim. Bunun çaresini İBB yetkililerinin bulması lazım." diye konuştu.

Necdet Uzunay adlı taksici yüksek bedeller ödeyerek taksimetrelerini ayarlatmak zorunda olmalarına rağmen kuyrukta beklediklerini belirterek, "Gece 01.30'dan beri üç gündür üst üste geliyorum bu kuyruk nedeniyle geri dönüyorum. Taksiciler bu arabalara günlük bir yevmiye ödüyor. Bu taksimetreleri ayarlatmak için 500 lira ücret ödüyoruz. Ne yapıyorlar ki bizden 500 lira alıyorlar? Taksiciler 3 gündür mağdur burada." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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