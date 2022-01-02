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Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı

02.01.2022 12:14
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda dün başlayan bekleyişleri bugün de devam ediyor.

İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda dün başlayan bekleyişleri bugün de devam ediyor. Taksi kuyrukları 5 kilometreyi bulurken taksiciler, "2 dakikalık işlem için 12 saattir bekliyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Dün sabah saatlerinde başlayan taksimetre nöbeti ise bugün de devam etti. Yaklaşık 12 saattir bekleyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Taksi kuyruğu havadan da görüntülendi.

12 saattir sıranın kendisine gelmesini bekleyen taksici Berk Odabaş, "3 ay önce dairemi 400 bin liraya satarak bu işe başladım. Geçen sene 150 bin lira olan taksiyi ben 400 bin liraya aldım. Şu anda bin  250 lira ayar için para veriyoruz. 19 bin taksi var ve 23 milyon para yapıyor. Bunun karşılığında verilen hizmetin bu olmaması lazım. 12 saattir bekliyorum hala önümde 100 araç var. biz burada aç susuz bekliyoruz. Geceyi burada geçirdik" dedi.

Taksici Selahattin Saruhan ise 33 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını, buna bir çözüm getirilmesi gerektiğini kaydederek, "10 saattir bekliyoruz. Bu kadar rezalet bir şey görmedim. Taksicileri insan yerine koymuyorlar. Bu zulmü neden yapıyorlar. Uykusuz, aç, susuz, perişan bir halde bekliyorum. Kimse burada neden bekliyorsun, bir ihtiyacın var mı diye sormuyor. Anca para istesinler. Bin 250 lira parayı 2 dakikalık bir işlem için istiyorlar. 2 dakika için 10 saattir bekliyorum" diye konuştu.

Taksici Samet Üsküp de 12 saattir sıra beklediğini, kuyruğın 7 kilometreyi bulduğunu taksimetre güncelleyen firmaların sayısının arttırılmadığı sürece bu tür şeyler yaşamaya devam edeceklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Sadece 2 dakikalık bir işlem yapacağız ve bunun karşılığında bin 200 civarında bir para ödeyeceğiz. Bunu ödemek için ortalama 12 saattir bekliyoruz. Biz yaklaştık ama nereden baksanız 7 kilometre kuyruk var. diğer arkadaşlarımız 15 saat kadar bekleyecekler. Bu işlemi yapacak yerlerin sayısı çoğaltılabilir. Ama bu işlemi sadece belli firmalar yaptığı için biz onlara mahkumuz."


- İstanbul
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksimetre güncelleme kuyruğu havadan fotoğraflandı - Son Dakika


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