TAKSİMETRE GÜNCELLEMEK İSTEYEN TAKSİCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU - Son Dakika
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TAKSİMETRE GÜNCELLEMEK İSTEYEN TAKSİCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

09.04.2022 02:25

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Alınan zam kararı sonrasında taksiciler, taksimetre güncellemesi için uzun süre kuyrukta bekledi.

İstanbul Kadıköy'de bulunan taksimetre güncelleme merkezi önündeki taksi yoğunluğu sebebiyle trafik kuyrukları oluştu. Firma çalışanları taksicileri sıraya yönlendirme konusunda büyük çaba sarf etti. Taksici Ali Genç "Zam bizim için iyi oldu. Ama bakalım devamı gelecek mi? Yakıta zam gelmeye devam ederse, bir önceki zammın bir faydası olmadığı gibi bu zammın da bize hiçbir faydası olmayacak. Şu anki zam oranından memnun değiliz. 1 Saattir burada sırada bekliyoruz. " şeklinde konuştu. Başka bir taksi şoförü Sunay Yılmaz ise, "Şu anda daha zamlı tarifeden siftah yapmadık. Sırada bekliyoruz ama yakıt çok pahalı. Zam oranı bizi memnun eder mi etmez mi şu an bilmiyorum. Ben 32 senelik taksiciyim. Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Taksimetre güncelleme ücretinin 1250 Türk Lirası olduğunu söylüyorlar." Dedi.

TAKSİMETRE GÜNCELLEMEK İSTEYEN TAKSİCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
TAKSİMETRE GÜNCELLEMEK İSTEYEN TAKSİCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
TAKSİMETRE GÜNCELLEMEK İSTEYEN TAKSİCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
TAKSİMETRE GÜNCELLEMEK İSTEYEN TAKSİCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİMETRE GÜNCELLEMEK İSTEYEN TAKSİCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİMETRE GÜNCELLEMEK İSTEYEN TAKSİCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU - Son Dakika
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