Taksimetrede yazan ücrete itiraz eden yolcuya taksicilerden meydan dayağı - Son Dakika

İstanbul'da taksici ile yolcu arasında taksimetre yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını çağıran taksici, yolcuyu tekme tokat dövdürdü. Dayak yiyen yolcu, 'Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin' diyerek taksinin anahtarı vermeyince sokak ortasında sopalarla darp edildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOPALARLA DÖVDÜLER

Sabah 04.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, taksimetreye itiraz eden yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Yolcu, arabanın kontak anahtarını alarak taksiciyle kavga etmeye başladı. Taksicinin arkadaşlarına haber vermesiyle olay yerine çok sayıda taksici geldi. Kontak anahtarını vermek istemeyen yolcu, bir grup taksici tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü.

"HAKSIZSAM YİNE DÖVÜN, AMA BİR DİNLEYİN"

Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle olay son bulurken yolcu, 'Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin' diyerek yine kontak anahtarını vermemekte direndi. Bir süre sonra yolcunun anahtarı vermesiyle olay son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.