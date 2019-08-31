Son Dakika Haberleri: Taksimetrelerde 'güncelleme' yoğunluğu devam ediyor
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Taksimetrelerde 'güncelleme' yoğunluğu devam ediyor

2 saat önce

İstanbul'da taksi ücretlerine gelen zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, yetkili servis noktalarına akın etti.

İstanbul'da taksi ücretlerine gelen zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, yetkili servis noktalarına akın etti. Bağcılar'daki yetkili servis önünde gündüz saatlerinde cadde üzerinde yoğun taksi kuyruğu oluştu. İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapıldığının açıklanması üzerine, taksi sürücüleri araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncellemek için yetkili servis noktalarına akın etti. Yeni tarife üzerinden yolcu taşıyacak olan taksiciler Bağcılar'da sıranın kendilerine gelmesi için cadde üzerinde yoğun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelen sürücü muayene istasyonunda evrak işlemlerinin tamamlanmasıyla, servis görevlilerinin ayar yüklemesi ve mühür işleminin ardından 500 Lira ödeyerek işlemlerini gerçekleştiriyor. Gelen zamla birlikte nefes alacaklarını belirten taksi sürücüsü Mustafa Şimşek, "Taksimetreler şu an için geç oldu ama bizim için iyi oldu. Masraflarımız çok ağır, tamirdeki masraflar, diğerleri olsun belimizi bükmüştü. Bu birazda olsa yükümüzü hafifleten sebeplerden oldu, memnunuz" diye konuştu. Taksimetre kuyruğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Bağcılar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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