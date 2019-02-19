Taksimetrelerin İlk Muayenesinin Geçerlilik Süresi Bir Yıl Uzatıldı

Taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Piyasaya arzında ilk muayenesini geçirmiş taksimetrelerin taksiye montajının gerçekleştirilmesi halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın en geç 5 günde periyodik muayenesi yaptırılacak.



İlk, periyodik, ani muayeneler ile şikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal edilen taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra ilk muayenesi yapıldığında, ilgili kurum veya kuruluş tarafından tarife yayımlanması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın periyodik muayenesi yerine getirilecek.



İlgili kurum veya kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden itibaren en geç 20 günde tamir ve ayar servisince tarifesi yüklenen taksimetre için periyodik muayene yapılacak. Periyodik muayene, bir sonraki tarife değişikliği kapsamında yapılacak muayene tarihine kadar geçerli olacak.



Taksimetrenin ilk veya periyodik muayenesinin gerçekleştirildiği son tarihten 3 yıl geçtiği halde ilgili kurum veya kuruluş tarafından tarife değişikliği yayımlanmaması durumunda, bu sürenin dolduğu tarihten itibaren en geç 20 günde periyodik muayenesi yaptırılacak. - İSTANBUL

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